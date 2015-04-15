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国际财经 | 2015年 4月 15日 星期三 18:14 BJT

大众汽车控股家族将会面讨论领导层危机--消息

路透柏林/斯图加特4月15日 - 公司消息人士对路透表示，控制大众汽车(VOWG_p.DE)的家族未来几天将会面，就董事长皮耶希(Ferdinand Piech)批评首席执行官文德恩(MARTIN WINTERKORN)所引发的领导层危机进行讨论。

消息人士称，77岁的皮耶希将会晤Wolfgang Porsche等家族成员，讨论家族内部的分歧。之后可能会召开董事会全体会议。

大众汽车拒绝置评。(完)

(编译 王洋; 审校 徐文焰)

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