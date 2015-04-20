大众汽车监事会寻求解决领导层危机--德国商报

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透法兰克福4月20日 - 据《德国商报》(Handelsblatt)周一报导，大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)监事会领导计划不久后进行会晤，以争取解决董事长皮耶希(Ferdinand Piech)和首席执行官文德恩(MARTIN WINTERKORN)之间的工作关系问题，结束近期的领导层危机。
报导援引接近大众汽车监事会的消息人士称，包括皮耶希在内的几名重要监事会成员将在5月5日大众汽车股东年会之前会晤。
大众创始家族掌门人、执掌大众二十余年的皮耶希是此次领导层危机的挑起者，本月稍早他在接受一家杂志采访时公开批评了文德恩。
不过消息人士告诉路透，经历过上周监事会指导委员会向文德恩一边倒，几乎将皮耶希赶下台之后，皮耶希在大众汽车的铁腕控制已经削弱。(完)
(编译 刘秀红; 审校 李春喜)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。