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国际财经 | 2015年 4月 20日 星期一 15:45 BJT

大众汽车监事会寻求解决领导层危机--德国商报

路透法兰克福4月20日 - 据《德国商报》(Handelsblatt)周一报导，大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)监事会领导计划不久后进行会晤，以争取解决董事长皮耶希(Ferdinand Piech)和首席执行官文德恩(MARTIN WINTERKORN)之间的工作关系问题，结束近期的领导层危机。

报导援引接近大众汽车监事会的消息人士称，包括皮耶希在内的几名重要监事会成员将在5月5日大众汽车股东年会之前会晤。

大众创始家族掌门人、执掌大众二十余年的皮耶希是此次领导层危机的挑起者，本月稍早他在接受一家杂志采访时公开批评了文德恩。

不过消息人士告诉路透，经历过上周监事会指导委员会向文德恩一边倒，几乎将皮耶希赶下台之后，皮耶希在大众汽车的铁腕控制已经削弱。(完)

(编译 刘秀红; 审校 李春喜)

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