大众有望取代丰田成为全球销量最高的汽车商

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路透东京7月30日 - 德国大众汽车(福斯汽车)有望凭藉在中国市场的快速扩张势头，取代丰田成为全球汽车销量最高的厂商。丰田则在控制增长，集中精力改善产品品质。
丰田(7203.T)已连续两年高居业内销量排名榜首，其将在周三公布今年上半年的全球汽车销量，预计可能低于大众汽车(VOWG_p.DE)的销量。
大众集团今年1-6月的汽车销量为497万辆，同比增加5.9%。该统计数据没有包含卡车制造商Scania和MAN的销量，后两者的销售数据将在7月31日公布。
IHS Automotive预计，大众上半年的总销量为507万辆，丰田料为483万辆，不过丰田在中东和非洲的实际销量有可能高于该机构的预估。
“中国是全球市场的推动力，汽车商对中国的关注程度，将决定它的全球销售表现，”IHS Automotive分析师Yoshiaki Kawano说。
两年前被丰田超过的通用汽车(GM.N)公布，今年上半年销售了492万辆汽车。
至于全年销量，IHS预计大众为991万辆，丰田料为947万辆。
大众去年在中国共出售了327万辆汽车。该公司正计划与其中国合资伙伴，在2014年至2018年共投资182亿欧元(244亿美元)，在中国建立新厂和生产新车型。
丰田在中国市场的份额远低于大众，年销售量约为100万辆，公司计划最终实现销售量翻番，但尚未给出时间表。
丰田已经暂时冻结建立新厂直至2016年左右，且社长丰田章男曾强调，公司聚焦于生产更好的汽车而不是追求销售量。
“即便丰田很快就潜在投资作出决定，那也要等到2017年左右，这些工厂才能开始运转，”Nakanishi Research Institute执行长兼汽车分析师中西孝树表示。
中西孝树预计丰田将在不久的将来宣布新厂投资计划。根据分析师和媒体报导，丰田可能会在墨西哥设立一座新工厂。
尽管大众不断扩张，但盈利能力仍然是一个问题，其同名品牌2013年利润率为2.9%，而丰田的汽车部门以及现代汽车(005380.KS)同期利润率分别为8.8%和9%。大众的多数汽车在德国本土市场生产，而德国工人去年争取到大幅加薪。(完)
(编译 白云/王兴亚；审校 李婷仪/许娜)
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