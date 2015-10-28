大众汽车CEO称新策略将更注重盈利性

路透法兰克福10月28日 - 大众汽车(Volkswagen)的执行长穆伦周三表示，相比销量增长，公司新战略将更注重盈利性增长。这家德国汽车生产商之前公布第三季录得营业亏损，为至少是15年来首见。

“相对于追求‘更高、更快和更强’，很多东西都变得次要，尤其是销售回报，”穆伦在一则声明中称。该声明勾勒出了大众汽车的下一步计划。该公司之前承认，在柴油车尾气排放测试中作弊。

“比大型竞争对手多卖或少卖10万辆汽车并不重要，重要的是有质量的成长，”大众汽车说，并称集团将在2016年中公布截至2025年的新策略。(完)