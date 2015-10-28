大众汽车CEO称新策略将更注重盈利性

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透法兰克福10月28日 - 大众汽车(Volkswagen)的执行长穆伦周三表示，相比销量增长，公司新战略将更注重盈利性增长。这家德国汽车生产商之前公布第三季录得营业亏损，为至少是15年来首见。
“相对于追求‘更高、更快和更强’，很多东西都变得次要，尤其是销售回报，”穆伦在一则声明中称。该声明勾勒出了大众汽车的下一步计划。该公司之前承认，在柴油车尾气排放测试中作弊。
“比大型竞争对手多卖或少卖10万辆汽车并不重要，重要的是有质量的成长，”大众汽车说，并称集团将在2016年中公布截至2025年的新策略。(完)
(编译 汪红英；审校 张涛)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。