大众汽车没有出售旗下品牌和增资的计划--德国股市日报

路透法兰克福10月7日 - 大众汽车(VOWG_p.DE)监事会主席潘师(Hans Dieter Poetsch)对德国股市日报表示，大众没有考虑出售旗下的任何一个品牌，也没有考虑增资，以应对排放丑闻带来的成本。

“大众集团财务稳健，有很多融资选择，”周五刊登的专访显示潘师如是说。

“而这都是在没有增资等非常规措施的情况下。目前公司没有考虑增资。我们也没有考虑出售我们的部分品牌，”他补充说。

大众汽车已拨备178亿欧元(198亿美元)用于支付与全球排放舞弊丑闻有关的成本。该公司还面临民事诉讼，和欧盟以及其他市场监管当局可能对之处以的罚款。

潘师表示，他预计大众不必拨备更多的资金。

“最有可能发生的项目已经在目前已拨备的资金中得到反映。从今天的角度看，那已经够多了，”他对德国股市日报说。(完)