大众汽车丑闻往海路延烧 遭挪威货轮集团求偿5000万美元

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透奥斯陆10月21日 - 挪威货轮集团I.M. Skaugen表示，正在向大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)的海运分支曼恩(MAN)寻求5,000万美元赔偿，因I.M. Skaugen认为大众汽车在十多年前制造的货轮引擎的效能测试中造假。
I.M. Skaugen指控称，该集团向曼恩采购的六具引擎的规格有误导之嫌，目前正以引擎预估寿命30年为基准，以燃料使用量高于规格为由进行求偿。
大众汽车目前持有曼恩动力设备公司(MAN Diesel and Turbo SE)75%股份，不过这些引擎制造时，大众汽车并非曼恩的所有人。曼恩在2002-03年间为Skaugen供应引擎，也就合约问题反控Skaugen。大众汽车最初则是在2006年买下曼恩22%股权。(完)
(编译 陈宗琦；审校 李春喜)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。