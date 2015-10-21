大众汽车丑闻往海路延烧 遭挪威货轮集团求偿5000万美元

路透奥斯陆10月21日 - 挪威货轮集团I.M. Skaugen表示，正在向大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)的海运分支曼恩(MAN)寻求5,000万美元赔偿，因I.M. Skaugen认为大众汽车在十多年前制造的货轮引擎的效能测试中造假。

I.M. Skaugen指控称，该集团向曼恩采购的六具引擎的规格有误导之嫌，目前正以引擎预估寿命30年为基准，以燃料使用量高于规格为由进行求偿。

大众汽车目前持有曼恩动力设备公司(MAN Diesel and Turbo SE)75%股份，不过这些引擎制造时，大众汽车并非曼恩的所有人。曼恩在2002-03年间为Skaugen供应引擎，也就合约问题反控Skaugen。大众汽车最初则是在2006年买下曼恩22%股权。(完)