大众汽车第一季营业利润跳增40% 因削减成本

路透柏林5月3日 - 德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)公布集团季度获利处于历史高档，即使汽车销量下滑。这是大众在采取措施克服排放丑闻影响之际，执行早该完成的削减成本举措的迹象之一。

大众周三称，第一季集团营业利润跳增40%至43.7亿欧元(47.7亿美元)。竞争对手戴姆勒(DAIGn.DE)和宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)也已公布了优于预期的季度业绩。

大众表示，陷入困境的核心部门加强成本节约，为录得这样的业绩提供了帮助。该公司依然预期，全年集团营业利润率介于6-7%。2016年营业利润率为6.7%。(完)