大众汽车第一季营业利润跳增40% 因削减成本

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月3日 - 德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)公布集团季度获利处于历史高档，即使汽车销量下滑。这是大众在采取措施克服排放丑闻影响之际，执行早该完成的削减成本举措的迹象之一。
大众周三称，第一季集团营业利润跳增40%至43.7亿欧元(47.7亿美元)。竞争对手戴姆勒(DAIGn.DE)和宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)也已公布了优于预期的季度业绩。
大众表示，陷入困境的核心部门加强成本节约，为录得这样的业绩提供了帮助。该公司依然预期，全年集团营业利润率介于6-7%。2016年营业利润率为6.7%。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。