大众汽车因排放问题 恐被美国监管机构罚款最多180亿美元

路透华盛顿/底特律9月18日 - 美国国家环境保护局(EPA)周五表示，德国大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)(VOWG.DE)(VOWG_p.DE)面临最高180亿美元的罚款。此前该公司被控为柴油汽车设计软件，用于欺骗衡量有害气体的排放。

“简单来说，这些汽车安装的软件在车辆正常行驶时关闭排放控制，而在接受排放测试时开启，”EPA执行官员Cynthia Giles在电话会议上对记者表示。

大众汽车生产的每辆不符合联邦清洁空气条例的汽车可能面临37,500美元的民事罚金。自2008年以来，该公司出售了48.2万辆有此问题的四缸大众和奥迪品牌柴油汽车。一名EPA官员在电话会议上证实，若每辆车都被认定不符合规定，则罚金总额可能达到180亿美元。

Giles指出，EPA所称的这一“欺骗装置”只会在检测时掩盖真实的排放量，因此当车辆上路时的排放量，可能是清洁空气条例允许值的40倍。

EPA指控大众汽车在2009至2015年款的四缸大众和奥迪柴油汽车中，使用软件规避对某些空气污染物的排放测试。

EPA称，这些汽车并未面临召回。

大众汽车周日对美国经销商表示，暂停出售部分2015年款柴油汽车，并宣布已经启动调查。

大众汽车首席执行官文德恩(Martin Winterkorn)在周日公布的声明中说：“我个人感到非常抱歉，我们辜负了客户的信任。”

“大众汽车已经就这个事项启动外部调查，”他说。

文德恩称：“我们现在和将来都不会容忍任何违反我们内部规则和法律的事情，”并补充称公司完全配合相关部门。

他未详细说明什么机构将负责进行外部调查。(完)

(编译 徐文焰/杜明霞；审校 张若琪/白云)

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