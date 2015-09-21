大众汽车因排放问题 恐被美国监管机构罚款最多180亿美元

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透华盛顿/底特律9月18日 - 美国国家环境保护局(EPA)周五表示，德国大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)(VOWG.DE)(VOWG_p.DE)面临最高180亿美元的罚款。此前该公司被控为柴油汽车设计软件，用于欺骗衡量有害气体的排放。
“简单来说，这些汽车安装的软件在车辆正常行驶时关闭排放控制，而在接受排放测试时开启，”EPA执行官员Cynthia Giles在电话会议上对记者表示。
大众汽车生产的每辆不符合联邦清洁空气条例的汽车可能面临37,500美元的民事罚金。自2008年以来，该公司出售了48.2万辆有此问题的四缸大众和奥迪品牌柴油汽车。一名EPA官员在电话会议上证实，若每辆车都被认定不符合规定，则罚金总额可能达到180亿美元。
Giles指出，EPA所称的这一“欺骗装置”只会在检测时掩盖真实的排放量，因此当车辆上路时的排放量，可能是清洁空气条例允许值的40倍。
EPA指控大众汽车在2009至2015年款的四缸大众和奥迪柴油汽车中，使用软件规避对某些空气污染物的排放测试。
EPA称，这些汽车并未面临召回。
大众汽车周日对美国经销商表示，暂停出售部分2015年款柴油汽车，并宣布已经启动调查。
大众汽车首席执行官文德恩(Martin Winterkorn)在周日公布的声明中说：“我个人感到非常抱歉，我们辜负了客户的信任。”
“大众汽车已经就这个事项启动外部调查，”他说。
文德恩称：“我们现在和将来都不会容忍任何违反我们内部规则和法律的事情，”并补充称公司完全配合相关部门。
他未详细说明什么机构将负责进行外部调查。(完)
(编译 徐文焰/杜明霞；审校 张若琪/白云)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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