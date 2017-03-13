大众汽车在美国法院就排放造假认罪 首度承认刑事罪名

路透底特律/华盛顿3月10日 - 德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)周五承认其在排放丑闻中的欺诈、妨碍司法及伪证罪名，这是1月时与美国司法部达成的43亿美元和解案的一部分。

大众汽车一发言人称，这是该公司首度在法庭上对刑事罪名认罪；大众汽车眼下正努力消除这宗汽车业史上代价最大丑闻的影响。

大众汽车同意在美国花费250亿美元来解决与车主、环保监管机构、州政府及经销商的诉讼，并称愿在美国回购约50万辆汽车。

大众汽车总法律顾问Manfred Doess在底特律地区法院的听证会进行认罪答辩，并代表公司认罪。

美国地方法官Judge Sean Cox接受了德国大众的认罪，并定于4月21日宣判，届时他必须决定是否批准这项认罪协议。

投资者基本对预期中的认罪消息反应不大，大众汽车在德国股价小幅收涨0.18%，报141.45欧元。(完)