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国际财经 | 2015年 4月 10日 星期五 09:35 BJT

大众汽车将投资5亿欧元扩张斯洛伐克生产线

路透布拉迪斯拉发4月9日 - 德国汽车制造商大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)周四称，公司将投资5亿欧元扩张其斯洛伐克生产线。

公司发言人Vladimir Machalik表示，这个新的车身生产线将于2017年在布拉迪斯拉发组装厂启动，这将创造数百个就业岗位。

大众汽车公司是中欧经济体斯洛伐克的主要出口商，其在斯洛伐克工厂生产的几乎所有汽车都出口至国外，公司三分之一的汽车销往德国市场。(完)

(编译 秦德兴; 审校 王洋)

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