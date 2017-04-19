大众汽车第一季营业利润跳增 主因大众品牌战绩明显好转

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
大众周二提前公布的主要财报数据显示，3月末止的三个月，集团营业利润为44亿欧元(47亿美元)，高于上年同期的34亿美元。
尽管该集团从丑闻的影响中恢复，并在去年超过日本丰田(7203.T)一跃成为全球最畅销的汽车厂商，但分析师认为大众品牌运营的好转是影响集团前景的关键。
大众汽车股价周二收涨4.42%至136.95欧元。当日泛欧STOXX 600指数收低1.11%。
大众周二称，大众品牌第一季营业利润为9亿欧元左右，较上年同期的7,300万欧元增长。
“大众品牌这样的业绩有多方面的因素，包括成功推出新车型，尤其是Tiguan，以及西欧市场业绩表现强劲，”大众在声明中称。
“固定成本最优化，也为业绩带来正面影响，”该公司称。
德国中央合作银行(DZ BANK)分析师Michael Punzet称，他原本预测该品牌的营业利润在5亿欧元左右。Punzet建议“持有”大众股票。
大众汽车表示包括奥迪(NSUG.DE)和Skoda等该公司其他品牌也对业绩做出贡献，不过未提供细节。
该公司指出，仍预期今年全年集团销售回报率在6-7%。
“若第二季持续表现不俗，我们预计大众夏季将提高全年财测，”Evercore ISI分析师Arndt Ellinghorst称。他原预计第一季集团营业利润约38亿欧元。
大众预计5月3日公布第一季业绩细节。(完)
(编译 李爽/侯雪苹/张若琪 审校 郑茵/白云/张荻)
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