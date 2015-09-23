大众汽车丑闻拖累铂金降至六年半低位 带动钯金飙升

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约/伦敦9月23日 - 铂金周三下降至六年半低位，因担心汽车行业对铂金的需求下降，铂金被用于欧洲柴油车尾气净化催化剂，而钯金激升7%，钯金则是用于汽油车。
大众汽车(福斯汽车)(VOWG_p.DE)承认曾在美国操纵柴油车尾气排放测试的消息拖累铂金下挫，因投资者认为，这则消息可能影响对柴油汽车的需求。
交易商表示，钯金价格飙升，因臆测大众汽车丑闻可能令汽油车需求增加。钯金主要被用于生产汽油车尾气净化催化剂。
现货铂金跌至2009年1月来最低的每盎司924.50美元，在1757 GMT，下滑0.8%，报926.25美元。
另一方面，钯金激升7.2%，至每盎司649美元，为7月中来最高。之后钯金缩减涨幅，上涨6.1%，报642.25美元，可望录得2009年12月来最大单日升幅。
“柴油汽车作为汽车买家的选择可能受到打击，因为大众汽车排放丑闻，柴油汽车主要使用铂金催化剂。相反地，钯金将从中得益，”黄金经纪Sharps Pixley的执行长Ross Norman说。
金价在下跌两日后上涨，因美元指数上涨最多0.2%，且中国制造业数据疲弱打压投资者的风险意愿。
现货金上涨0.6%，报每盎司1,131.53美元。美国12月期金GCv1收高0.6%，报每盎司1,131.50美元。
全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)周二的黄金持仓量上升，为近一个月来首见，这支撑金价。
现货银上涨0.2%，报14.75美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。