大众汽车第一季营业利润意外增加 努力克服排放作弊危机

路透柏林5月31日 - 欧洲最大的汽车生产商--德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) (VOWG_p.DE)公布第一季营业利润意外增加，公司推进举措以克服柴油车排放作弊丑闻。

大众汽车寄望下月与美国当局和车主就柴油车排放测试作弊达成协议，同时在旗下12个品牌推进战略重组。

大众汽车周二称，第一季营业利润从上年同期的33亿欧元升至34亿欧元(约合38亿美元)，其中包括3亿欧元的排放危机拨备“汇率相关调整”。高于路透调查最高预估的31.5亿欧元。

扣除特殊项目后营业利润为31亿欧元，高于27.5亿欧元的路透调查预估中值。

“鉴于柴油排放丑闻造成的可能影响，维持大众集团长期财务能力的强劲仍是首要任务，”大众财务长Frank Witter在声明中表示。

大众去年报出创纪录的亏损，因为应付丑闻事件的各种成本拨备了162亿欧元。周二发布的季度财报显示没有为丑闻进一步拨备资金。

高于预期的获利反映出大众汽车销售的势头转强，得益于中国需求的回升和欧洲市场的成长。继2015年录得逾十年来的首次年度营收下滑后，这一季的集团营收恢复增长，增幅为0.8%。

大众汽车股价在财报公布后下跌约3%。

“财报好于预期，人们对这个正面讯息进行获利了结，”NordLB分析师Frank Schwope说道，他建议持有大众股票。

大众还维持4月发布的财测，即经特殊项目调整后的集团营业利润率将介于5-6%，去年为6%。(完)