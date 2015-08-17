大众在美加召回461,300辆汽车 解决气囊相关缺陷

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透北京8月14日 - 福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)在美国和加拿大召回约461,300辆汽车，以解决影响气囊弹开的缺陷。
大众周五称，召回车型包括2010至2014年生产的高尔夫、帕萨特、捷达和途观。
大众称无相关事故或伤亡报告。
公司表示，美国市场将召回420,000辆汽车，加拿大召回41,300辆。大众一发言人称，公司在评估该问题是否影响其他地区市场出售的汽车。
发言人称，在某些情况下，碎片可能损坏给气囊传输动力的气囊游丝，但表示尚无此类事件报告。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。