（更新版）大众在华召回38.4万辆缺陷车辆

* 大众旗下部分品牌和型号4月2日起召回缺陷车辆

* 召回涉及总量达38.42万辆

* 大众将为召回车辆免费更换变速器机电单元，并升级软件

(新增细节和背景)

路透上海3月20日 - 在中国中央电视台曝光德国大众汽车(VOWG_p.DE)DSG变速器存缺陷后，在中国国家质量部门压力下，大众中国及其中国合资公司将自4月2日起召回部分缺陷车辆，涉及384,181辆车辆。

中国国家质量监督检验检疫总局网站周三公告称，本次召回范围内的车辆因变速箱内机电单元的电子故障或者油压不足，可能导致动力输出中断，存在安全隐患。

大众汽车(中国)销售有限公司、一汽-大众汽车有限公司、上海大众汽车有限公司将免费为召回范围内的车辆更换改进的变速箱机电单元，并免费为用户升级最新的控制软件，以消除安全隐患。

中国中央电视台上周五在“315晚会”曾曝光大众汽车部分DSG变速器存故障、江淮汽车(600418.SS)旗下同悦轿车部分出现锈蚀等多起侵害消费者权益的事件。国家质检总局随后发表声明，要求大众汽车实施召回。

根据最新公告，本次召回范围包括大众中国进口的自2008年12月至2011年9月生产的部分尚酷、高尔夫等车型，共计7,139辆；一汽-大众汽车2009年5月至2012年1月及2012年12月至2013年2月生产的新宝来、高尔夫、速腾、迈腾等多个车型，及进口的2010年2月至2011年6月生产的奥迪A3 1.8T，共计245,999辆。

另外，上海大众汽车亦将召回2009年10月23日至2012年5月23日及2012年12月10日至2013年3月2日生产的途安、明锐、朗逸、昊锐和新帕萨特等多个车型，共计131,043辆。

一汽-大众汽车是大众汽车与中国一汽集团的合资公司；上海大众汽车是大众汽车与上海汽车集团(600104.SS)股权各半的合资公司。

江淮汽车此前已提出主动召回申请。截至2011年12月31日，该公司累计生产同悦轿车119,271辆，部分存在锈蚀风险，公司拟对该时点前销售的同悦轿车实施召回。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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