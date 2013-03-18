大众汽车将召回涉DSG故障车辆（更新版）

* 央视曝光大众汽车和江淮汽车部分车型存质量问题

* 江淮汽车已提出召回申请

* 在质检总局提出要求后，大众称将召回

(新增大众汽车回应)

路透上海3月18日 - 在中国中央电视台上周五曝光大众汽车(VOWG_p.DE)部分DSG变速器存故障、江淮汽车(600418.SS)旗下同悦轿车部分出现锈蚀后，已有后续进展。江淮汽车上周六提出主动召回申请；而在中国质检总局要求下，大众汽车周一亦表示将召回相关车辆，解决DSG变速器动力中断故障问题。

大众汽车相关人士周一表示，大众召回汽车的范围包括国产和进口车，所涉型号和数量将在周一稍晚或周二公布。

国家质量监督检验检疫总局网站上周六刊登声明称，经过调查和分析，基本认定DSG变速器存在缺陷，导致动力中断，会产生安全隐患。2月27日质检总局约见大众公司，要求大众公司采取召回措施，尽快解决DSG故障问题。上周六质检总局依法通知大众公司就DSG变速器动力中断故障问题实施召回。

质检总局发言人李元平还指出，“大众公司如果不履行法定义务，质检总局将责令召回。”

据上海证券报周一报导，江淮汽车上周六召开新闻会并公布解决方案，公司已向国家质检总局提出召回申请，对锈蚀车辆采取免费更换车身服务。至于锈蚀原因，江淮方面辩称，并非使用不合格钢板，而是工艺管理不完善所致。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯/张喜良)

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