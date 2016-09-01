大众汽车在欧洲召回3万辆天然气动力车 以更换气瓶

黄金重获投资人青睐 1月迄今金价反弹4%

路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。