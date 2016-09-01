大众汽车在欧洲召回3万辆天然气动力车 以更换气瓶

欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透法兰克福8月31日 - 德国大众汽车(VOWG_p.DE)目前正在欧洲召回近3万辆天然气动力车，以更换气瓶，因无法适当检查这些汽车的气瓶腐蚀状况。
大众汽车周三表示，将联络特定2006-2010年款、压缩天然气(CNG)动力的Caddy、Passat、Touran汽车车主，要求车主前往大众汽车经销商换修。
大众汽车7月时已因相同理由召回一些Touran汽车。
大众汽车表示，公司发现在欧盟某些国家目前无法进行气瓶的例行检查，但并未说明是哪些国家。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。