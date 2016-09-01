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国际财经 | 2016年 9月 1日 星期四 14:19 BJT

大众汽车在欧洲召回3万辆天然气动力车 以更换气瓶

路透法兰克福8月31日 - 德国大众汽车(VOWG_p.DE)目前正在欧洲召回近3万辆天然气动力车，以更换气瓶，因无法适当检查这些汽车的气瓶腐蚀状况。

大众汽车周三表示，将联络特定2006-2010年款、压缩天然气(CNG)动力的Caddy、Passat、Touran汽车车主，要求车主前往大众汽车经销商换修。

大众汽车7月时已因相同理由召回一些Touran汽车。

大众汽车表示，公司发现在欧盟某些国家目前无法进行气瓶的例行检查，但并未说明是哪些国家。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)

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