大众汽车将从1月开始召回受排放丑闻影响的汽车--执行长

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透柏林10月6日 - 大众汽车(VOWG.DE)首席执行官穆勒接受德国法兰克福汇报采访时称，该公司将在1月开始召回受柴油汽车尾气排放危机影响的汽车，并在明年底前完成修复工作。
“如果一切按计划进行，我们能从1月开始召回。所有汽车应该在2016年底前修理完毕，”穆勒称。德国法兰克福汇报在周三刊登该报导前提供了采访稿复印件。
穆勒向该报称，他相信只有少数员工与柴油排放作弊丑闻有牵连，并驳斥有关前任首席执行官文德恩知晓此事的想法。
他表示大众汽车必须缩减规模并降低中央集权程度，并称将检视所有车型和品牌对公司的贡献。
但他指出，大众汽车要想回到正轨，需要“演进”而不是“变革”，同时预计公司可能将在两到三年里“再度熠熠生辉”。(完)
(编译 许娜；审校 戴素萍)
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。