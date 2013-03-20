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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 20日 星期三 10:03 BJT

大众在华召回38.4万辆缺陷车辆

中国国家质检总局网站公告称，大众汽车中国及其中国合资公司将自4月2日起召回部分缺陷车辆，涉及384,181辆车辆。召回范围内的车辆因变速箱内机电单元的电子故障或者油压不足，可能导致动力输出中断，存在安全隐患。图为大众标志。路透

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