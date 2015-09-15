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路透中文国际短讯 | 2015年 9月 15日 星期二 14:51 BJT

大众在华将召回逾7.8万辆进口车

中国国家质检总局周一发布通告称，因部分进口大众汽车的转向柱缺陷存在安全隐患，大众汽车（中国）销售有限公司将对涉及的78,083辆车辆进行召回。此次召回涉及部分进口2009-2014年款途威、奕鸥、尚酷、尚酷R、跨界高尔夫、高尔夫旅行版、高尔夫R、迈腾旅行车、迈腾全路况车、大众汽车CC、夏朗等车型。路透

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