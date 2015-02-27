大众汽车2014年获利创纪录 维持获利预估并上调营收目标

英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透柏林2月27日 - 欧洲最大的汽车生产商－德国大众汽车(VOWG_p.DE)周五在公布了创纪录的去年盈利后维持了运营获利指引，去年该公司旗下奥迪和保时捷汽车销售都录得双位数的增长。
大众汽车周五公布，今年集团运营利润率可能在5.5-6.5%，同去年预估一致。
2014年公司运营获利增长8.8%，至127亿欧元，高于2013年的116.7亿欧元，且略高于分析师预估的126亿欧元。
大众汽车上调今年营收预估，称可能超过去年创纪录的2,025亿欧元多达4%。
公布业绩后，大众汽车股价下挫2.7%，报218.80欧元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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