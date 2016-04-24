综述：大众汽车将拨备180亿美元用于平息排放丑闻 并削减股息

路透沃尔夫斯堡/法兰克福4月22日 - 德国大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)周五表示，将为柴油车排放测试造假丑闻提列162亿欧元(182亿美元)拨备，并削减股息。这项拨备将计入2015年业绩。

越来越多迹象显示，在大众汽车曝出作弊丑闻之后，监管行动正在影响更广泛的汽车产业。包括奔驰与欧宝以及大众在内的德国汽车厂商，同意召回总计63万辆汽车，以解决导致排放过高的柴油发动机技术。

大众汽车周四宣布与美国达成框架协议，将回购或者修复大约50万辆排放作弊柴油车，并设立环境与消费者赔偿基金。

分析师表示，和解对于大众汽车非常关键，这使其可以在2015年财报中计入丑闻相关成本，并使该欧洲最大汽车厂商得以开始重建投资者及客户对它的信任。大众汽车的2015年财报从2月以来一直迟迟未能公布。

大众周五表示，为排放丑闻拨备的资金将导致公司2015年净亏损13.6亿欧元，为有史以来最高，且是1993年以来首次年度亏损。完整财报将于4月28日出炉。

但分析师称，大众可能还将负担更多成本，例如为了达成民事和解可能面临美国司法部处罚的罚款，此外美国司法部的一项调查还可能使该公司面临刑事诉讼。

另外，大众是否会补偿美国以外地区数量更多的受影响柴油车用户，以及谁将为正在进行的数起与该丑闻相关的调查负责，这些问题仍悬而未决。

“大众危机远未结束，”NordLB分析师Frank Schwope称，其给予大众汽车股票“持有”评级。

“与美国监管部门达成协议，只是未来5-10年马拉松式解决进程中的一步。”

大众汽车周五表示，在与美国司法部达成一项协议之前，无法发布委托美国律师事务所Jones Day调查的初步结果。

大众汽车集团CEO穆伦(Matthias Mueller)还表示，他无法给出排放丑闻所带来的总成本数字，但没有理由相信2015年亏损会导致裁员。一些分析师估计总体丑闻成本在300亿美元左右。

大众汽车表示，计划每普通股派息0.11欧元，每优先股派息0.17欧元。这远低于2014年每普通股4.8欧元和每优先股4.86美元的派息。

大众汽车还表示，2015年高管奖金将平均比一年前减少39%。管理层奖金一直是大众与工人及一些投资者之间矛盾的主要引爆点。大众汽车的第二大股东--其总部所在地下萨克森州，要求大众汽车取消或者大幅削减管理层奖金。

大众汽车把2016年称为“转型年”。它预期2016年生产993万辆汽车，与上年持平；营收最多下降5%，因南美与俄罗斯需求疲弱。

大众还预期，经特殊项目调整后的营业利润率为5-6%。2015年为6%。

大众汽车优先股收低1.3%，报125.45欧元，此前本周大幅上涨。自2月承认柴油车排放作弊以来，其优先股下跌将近20%。(完)