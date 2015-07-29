大众汽车第二季获利增加 得益于欧洲市场复苏和成本削减

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透柏林7月29日 - 德国大众(福斯)汽车(VOWG_p.DE)第二季获利增长4.9%，得益于高利润西欧市场的汽车需求改善和成本削减。
大众周三称，第二季营业利润升至34.9亿欧元，基本符合路透调查分析师预估的34.8亿欧元。
“大众为在日益艰难的市场环境中生存做好了充分部署，”首席执行官文德恩(Martin Winterkorn)说。
大众预期今年汽车销量将较上年持平，较之前预测的“温和”增长有所调降，去年大众创下1,010万辆的纪录汽车销量。
大众维持对获利和营收的预估，称今年营业利润率或介于5.5%-6.5%之间，去年为6.3%。
2015年营收可能最多增长4%，2014年为2,025亿欧元。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。