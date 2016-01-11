大众汽车核心品牌销量11年来首次下滑 市场形势严峻

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透柏林1月8日 - 德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)的核心品牌去年出现逾10年来的首次销售滑坡。该公司表示，2016年市场仍具“挑战性”。
公司周五称，“大众”品牌的汽车交货量下降4.8%，为582万辆，因中国和美国市场需求减弱，亦是因为公司在柴油车辆排放检测中作弊。
大众汽车表示，旗下最大部门的销售和营业收入表现欠佳，拖累包括高端品牌奥迪和保时捷在内的集团整体汽车交付下降2%至993万辆，为13年来首次下滑。
“目前全球市场的趋势仍然好坏不一，我们必须应对这种局面，”大众汽车集团CEO穆伦(Matthias Mueller)说。
该公司称，集团在中国市场的销量下降3.4%至355万辆，欧洲市场销售则上升2.5%至395万辆。中国市场多年来一直是大众稳定的营收来源。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。