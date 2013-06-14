欧洲个股：大众汽车5月汽车销量增长6.9%，受中美市场需求提振

欧元债市：两年期德债收益率在标售前触及两个月高位
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
路透柏林6月14日 - 德国汽车制造企业大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 周五公布，5月集团汽车销量增长6.9%，至816,500辆，受中国和美国的需求刺激。
大众汽车公布，包括豪华汽车分支奥迪和捷克汽车制造分支Skoda在内的品牌五个月交货量增长5.9%，至387万辆。
欧洲、俄罗斯和南美等多数地区销售下降，但中国和美国这全球两大汽车市场销售呈两位数增长，帮助大众汽车年初迄今销售录得5.9%的增幅。
“全球市场发展依然不均衡，其特征为经济持续具不确定性，尤以西欧为甚，”大众汽车销售主管Christian Klingler称。(完)
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
路透新加坡3月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝有可能在未来三个月测试每吨1,856美元的支撑位，若跌破该位，则可能导致进一步下探下一支撑位1,775美元。
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。