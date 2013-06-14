欧洲个股：大众汽车5月汽车销量增长6.9%，受中美市场需求提振

路透柏林6月14日 - 德国汽车制造企业大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 周五公布，5月集团汽车销量增长6.9%，至816,500辆，受中国和美国的需求刺激。

大众汽车公布，包括豪华汽车分支奥迪和捷克汽车制造分支Skoda在内的品牌五个月交货量增长5.9%，至387万辆。

欧洲、俄罗斯和南美等多数地区销售下降，但中国和美国这全球两大汽车市场销售呈两位数增长，帮助大众汽车年初迄今销售录得5.9%的增幅。

“全球市场发展依然不均衡，其特征为经济持续具不确定性，尤以西欧为甚，”大众汽车销售主管Christian Klingler称。(完)