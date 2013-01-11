欧洲个股: 大众品牌汽车2012年销量增长12.7%,受中国和美国市场推动

路透柏林1月11日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 周五表示,去年包括轿车和运动型车(SUV)在内的大众品牌汽车总销量增长12.7%,达到创纪录的574万辆.

仅在12月,大众品牌汽车销量激增30.6%,至517,900辆.不过,公司仍然警示称,2013年将是"非常吃力的一年."

"我们将会面临新的艰难挑战,"销售主管Christian Klingler在声明中称,"但我们已做好准备."(完)