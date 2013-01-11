欧洲个股: 大众品牌汽车2012年销量增长12.7%,受中国和美国市场推动

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透柏林1月11日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 周五表示,去年包括轿车和运动型车(SUV)在内的大众品牌汽车总销量增长12.7%,达到创纪录的574万辆.
仅在12月,大众品牌汽车销量激增30.6%,至517,900辆.不过,公司仍然警示称,2013年将是"非常吃力的一年."
"我们将会面临新的艰难挑战,"销售主管Christian Klingler在声明中称,"但我们已做好准备."(完)
(编译 李春喜; 审校 丁琦)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。