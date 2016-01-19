大众汽车丑闻诉讼再添一桩 股东要求赔偿股价惨跌损失

路透法兰克福1月18日 - 数十名大股东打算将大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)告上德国法庭，针对排放测试作弊丑闻导致股价崩跌的损失寻求赔偿。

Nieding + Barth律师事务所周一表示，将于本周代表美国与英国66个机构投资者向Brunswick地方法庭提起诉讼，寻求数以亿计欧元的损失赔偿。

“此外，我们也集结了数千名散户投资人。因此我认为我们可能是德国境内控告大众汽车的最大平台，”Nieding + Barth的Klaus Nieding表示。

自去年9月大众承认利用车上引擎控制软件(软体)在排放测试中作弊之后，其市值损失将近三分之一，或约220亿欧元(240亿美元)。

大众汽车拒绝发表意见，该公司目前已面临好几宗法律诉讼。拥有实际排放高于所声称水平的美国车主，料将寻求数以十亿计美元的损害赔偿，而司法部也依据清洁空气法案向大众汽车开出最高460亿美元的罚单。(完)