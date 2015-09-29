大众汽车新CEO称已制定“全面”行动计划来解决柴油车问题

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林9月29日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)的新任执行长穆勒(Matthias Mueller)表示，该公司已制定了一项“全面”行动计划，以确保其柴油车型能够达到尾气排放标准。
穆勒周一晚间在沃尔夫斯堡总部对公司高管发表讲话时说，大众汽车将在“未来几日”告诉客户对配备作弊软件的柴油车型进行改装，并在10月提供技术解决方案。
据路透所见的讲话稿显示，穆勒还说，大众汽车陷入困境的核心汽车部门未来将变得像豪车品牌奥迪和保时捷一样独立。(完)
(编译 汪红英；审校 张荻)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。