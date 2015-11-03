大众汽车排放丑闻扩大 保时捷与奥迪高档柴油车款恐遭波及

路透华盛顿11月2日 - 美国国家环境保护局(EPA)周一表示，大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)在豪华柴油车款的空污测试，也有使用装置进行舞弊的行为。这令该集团再受重创，大众汽车之前已传出在数百万辆较小型柴油汽车引擎排放测试作弊的丑闻。

EPA表示，目前正在检查3.0升V6柴油引擎的情况。这类引擎主要用于较大型的较高价车款，例如保时捷卡宴(Porsche Cayenne)运动型车(运动休旅车，SUV)，以及Jetta、Passat和其他大众市场车款。

大众汽车周一的回应与EPA的发现迥异，宣称他们的3.0升V6柴油引擎“并未安装任何利用违规方式，改变排放特性的软件。”

大众汽车在坦承于四汽缸柴油引擎排放测试作弊之前，已有超过一年的时间对美国监管机关做出类似的否认。

熟知EPA调查的VW集团消息人士周一表示，“我们想了解监管机关如何得到此般结论。我们并不确定他们如何得出这样的发现，希望有更好的机会与监管机关一起检视这些数据。”

此事令相关丑闻波及保时捷与奥迪的程度加深，而此前的排放丑闻已使得母公司大众汽车与其大众市场品牌VW遭受重击，市值缩水将近200亿欧元(220亿美元)。

目前尚不明朗配备此一版本V-6柴油引擎的车款中，有多少车款采用了违法软件。EPA表示，目前仅举出近期EPA测试的车款与年份。EPA并未说明是否已对较早版本的引擎进行测试。

大众汽车9月坦承在较小型的四汽缸引擎，安装能够在排放测试中作弊的软件，美国有48.2万辆汽车受到波及，全球则是超过1,100万辆。

周一遭到官方点名违反美国法规的柴油引擎，涵盖五种奥迪车款，其中包括A6轿式车款与Q5运动型车。此外还包括VW的Touareg与保时捷的卡宴。

保时捷在另一份声明中表示，“对于这项信息感到讶异。”

“在获得这项通知之前，我们所有的信息是保时捷卡宴柴油车款完全符合规定。”(完)