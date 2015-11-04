大众汽车称又有80万辆汽车排放数据存在“矛盾” 丑闻再生枝节

路透柏林/法兰克福11月3日 - 大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)周二表示，该公司又发现80万辆汽车的二氧化碳排放数据存在“矛盾”，大众汽车排放丑闻再生枝节。

大众汽车表示，最新爆发的这项问题，可能令该公司面临约20亿欧元(21.9亿美元)的经济风险，受影响的多数为小型柴油引擎与一汽油引擎。而这与周一美国监管机关指控保时捷以及奥迪(Audi)运动型车(运动休旅车，SUV)使用的多数引擎也有排放测试造假设计的事件无关。

大众汽车表示，将马上与“负责的监管机关”就如何处理最新的发现展开讨论。

欧洲最大汽车制造商大众汽车，之前已坦承在全球多达1,100万辆汽车的2.0升柴油引擎安装排放作弊软件(软体)。但美国最新的指控以及大众汽车本身表明了不论较大或较小型引擎，甚至包括非柴油引擎，可能都有欺瞒监管机关的可能性。

“大众汽车让所有人都无言以对，”较小引擎的最新事件爆发后，银行业顾问公司Evercore ISI的Arndt Ellinghorst表示，“就我们看来，这似乎是VW内部调查引发的新事件，而且可能与欧洲有关。”

目前为止，VW否认美国国家环境保护局(EPA)对其较大型3.0升柴油引擎的相关指控，声称他们较大型的引擎“并未安装任何利用违规方式，改变排放特性的软件。”大众汽车周二并未立即回应提问，表示只会以书面方式回应。

丑闻危机已令大众汽车市值缩水多达三分之一、长期以来担任首席执行官之职的文德恩(Martin Winterkorn)也被迫辞职，并震撼汽车市场。大众汽车为德国重要的就业与出口收入来源。

德国总理默克尔与欧盟执委会号召大众以明朗且透明的方式为丑闻善后。

两名熟知内情的消息人士对路透表示，大众汽车监事会周一将召开特别会议，讨论丑闻的财务影响。

该公司第三季拨备67亿欧元，做为因应丑闻的初步费用。部分分析师已表示，监管机关的罚款、诉讼与汽车修护费用最终可能高达350亿欧元。

大众汽车股价下跌1.5%，收在111欧元。大众汽车关于另有80万辆汽车存在排放问题的消息，是在德国股市收盘后公布的。(完)