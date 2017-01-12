大众汽车依照美国和解协议 未来三年须改革并接受监督

路透华盛顿1月11日 - 德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)周三同意进行全面改革，提出新的审计措施，并在未来三年接受一个独立机构监督，以和解有关柴油车尾气排放造假调查，这是其与美国多个监管机构达成43亿美元和解协议的一部分。

按照和解协议，大众汽车同意改变公司在美国和其他国家的运营方式。

大众汽车会将产品开发、认证、检测和监管工作分别归置在不同的组织。

独立监督机构将有权查阅大众汽车的文件，评估大众汽车董事会及高管层对环保法规的遵守情况。

除了接受独立监管者的监督，未来三年大众汽车还将面临个别的环境管理系统的年度审查。

大众汽车周三在一份声明中称，其尾气排放测试目前接受外部独立评估。

未来三年中，大众汽车必须采用便携式尾气排放检测系统的方式，对其在美国所有车辆进行检测；该检测方式旨在获取实际排放数据，阻止造假行为。该公司还必须为举报者提供新的保护措施。(完)