大众汽车依照美国和解协议 未来三年须改革并接受监督

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透华盛顿1月11日 - 德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)周三同意进行全面改革，提出新的审计措施，并在未来三年接受一个独立机构监督，以和解有关柴油车尾气排放造假调查，这是其与美国多个监管机构达成43亿美元和解协议的一部分。
按照和解协议，大众汽车同意改变公司在美国和其他国家的运营方式。
大众汽车会将产品开发、认证、检测和监管工作分别归置在不同的组织。
独立监督机构将有权查阅大众汽车的文件，评估大众汽车董事会及高管层对环保法规的遵守情况。
除了接受独立监管者的监督，未来三年大众汽车还将面临个别的环境管理系统的年度审查。
大众汽车周三在一份声明中称，其尾气排放测试目前接受外部独立评估。
未来三年中，大众汽车必须采用便携式尾气排放检测系统的方式，对其在美国所有车辆进行检测；该检测方式旨在获取实际排放数据，阻止造假行为。该公司还必须为举报者提供新的保护措施。(完)
(编译 王琛；审校 张明钧)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。