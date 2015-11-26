韩国对大众汽车开出创纪录罚单 并责令其召回汽车

路透韩国世宗11月26日 - 韩国周四成为除美国之外首个惩罚大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)在排放测试中舞弊的国家，韩国对大众汽车开出创纪录罚单，并责令其召回125,522辆车。

韩国环保部称，已下令大众汽车韩国公司在2016年1月6日之前提交汽车召回计划。韩国当局的检测显示，大众在一些配备较老引擎的车款中，蓄意操纵柴油排放纪录的设备。

该部对大众汽车韩国公司开出了141亿韩元(1,231万美元)的罚单，为韩国对单一汽车制造商开出的最大罚单，这一决定或让进口车买家却步。

“今日韩国采取了和其他诸多国家相似的做法，德国强制大众召回汽车，而美国已经启动了估算罚金金额的程序，”三星证券分析师Esther Yim称。

“但此次是韩国因一个单项问题而对一家汽车制造商开出的最大罚金，可能会伤及进口车的市场占有率。”(完)