韩国对大众汽车开出创纪录罚单 并责令其召回汽车

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透韩国世宗11月26日 - 韩国周四成为除美国之外首个惩罚大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)在排放测试中舞弊的国家，韩国对大众汽车开出创纪录罚单，并责令其召回125,522辆车。
韩国环保部称，已下令大众汽车韩国公司在2016年1月6日之前提交汽车召回计划。韩国当局的检测显示，大众在一些配备较老引擎的车款中，蓄意操纵柴油排放纪录的设备。
该部对大众汽车韩国公司开出了141亿韩元(1,231万美元)的罚单，为韩国对单一汽车制造商开出的最大罚单，这一决定或让进口车买家却步。
“今日韩国采取了和其他诸多国家相似的做法，德国强制大众召回汽车，而美国已经启动了估算罚金金额的程序，”三星证券分析师Esther Yim称。
“但此次是韩国因一个单项问题而对一家汽车制造商开出的最大罚金，可能会伤及进口车的市场占有率。”(完)
(编译 孙国玉；审校 李婷仪)
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透加州帕洛阿尔托1月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。
路透1月19日 - 知情人士周四透露，保险经纪公司怡安正在进行深入谈判，欲将旗下员工福利外包子公司以近45亿美元的价格出售给投资公司Clayton Dubilier & Rice LLC。