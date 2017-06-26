大众斯洛伐克子公司与工会达成薪资协议结束罢工--发言人

路透伯拉第斯拉瓦6月25日 - 大众汽车(Volkswagen)斯洛伐克子公司周日表示，已与工会达成一项薪资协议，以结束持续六日的罢工。此次罢工打击了该国最大私营企业的生产。

一名大众汽车发言人称，工人们将从本月起获得4.7%的加薪幅度，2018年1月再加薪4.7%，2018年11月进一步加薪4.1%，另外还有一笔500欧元(560美元)的一次性奖金。

此项协议是双方妥协的结果。工会最初要求在两年内加薪16%，公司则同意总共加薪8.7%。

发言人称，周二参加罢工的12,300名大众汽车工人中，大约70%将重返工作岗位，正常情况下每天产出1,000辆轿车的生产线将于周一上午恢复运转。

工会在Facebook上证实，双方已达成协议。

大众2016年在斯洛伐克生产了388,687辆轿车，其中包括大众、奥迪、西雅特(Seat)和斯柯达等车型。(完)