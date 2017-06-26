大众斯洛伐克子公司与工会达成薪资协议结束罢工--发言人

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透伯拉第斯拉瓦6月25日 - 大众汽车(Volkswagen)斯洛伐克子公司周日表示，已与工会达成一项薪资协议，以结束持续六日的罢工。此次罢工打击了该国最大私营企业的生产。
一名大众汽车发言人称，工人们将从本月起获得4.7%的加薪幅度，2018年1月再加薪4.7%，2018年11月进一步加薪4.1%，另外还有一笔500欧元(560美元)的一次性奖金。
此项协议是双方妥协的结果。工会最初要求在两年内加薪16%，公司则同意总共加薪8.7%。
发言人称，周二参加罢工的12,300名大众汽车工人中，大约70%将重返工作岗位，正常情况下每天产出1,000辆轿车的生产线将于周一上午恢复运转。
工会在Facebook上证实，双方已达成协议。
大众2016年在斯洛伐克生产了388,687辆轿车，其中包括大众、奥迪、西雅特(Seat)和斯柯达等车型。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
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