大众汽车称德国不认为用于大型柴油车型的软件“有问题”

路透伦敦11月10日 - 大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)英国董事总经理Paul Willis周二称，对于美国官员此前所称，大众3.0升V6柴油发动机所用在空气污染测试中作弊的软件，德国汽车监管机构KBA并不认为使用该软件“有问题”。

上周，美国国家环境保护局(EPA)称，大众汽车在豪华柴油车款的空污测试，也有使用装置进行舞弊的行为。这令该集团再受重创，大众汽车之前已传出在数百万辆较小型柴油汽车引擎排放测试作弊的丑闻。

在周二发布的致英国立法者委员会的信件中，Willis称，德国KBA认为在欧洲使用该软件不存在问题。

“我们刚刚得到确认，KBA不认为在欧盟使用此项技术有问题，所以是符合当前法规的，”信中写道。

路透未能立即联系到KBA对此置评。(完)