大众汽车开发了多款尾气排放作弊软件--消息

路透柏林/洛杉矶/底特律10月17日 - 三位知情人士对路透表示，大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)开发了多个版本的“作弊软件”用于柴油尾气排放造假，这可能说明了这家德国车厂舞弊行为的复杂性。

这些知情人士称，在大众汽车承认的存在排放检测舞弊的七年间，该公司为四款发动机换上了作弊软件。其中一位知情人士是了解相关情况的大众公司经理，另外一人是接近对大众调查的美国官员。

大众在欧洲和美国的发言人拒绝就公司是否开发了多款作弊软件发表评论，称目前公司和欧美两地当局的调查正在进行。

当被问到大约多少人可能知道排放检测舞弊时，大众汽车在德国沃尔夫斯堡总部的一名发言人表示，“我们正在紧张调查谁知道什么情况，以及他们了解相关情况的时间，但现在远未得出结果。”

一些业内专家和分析师表示，多个版本作弊软件的存在，说明有不少员工牵涉其中。他们说，软件技术人员需要资金，并需知晓发动机项目计划。

银行业顾问公司Evercore ISI的分析师Arndt Ellinghorst表示，所涉及人员数量对投资者而言是个关键问题，因为这可能会影响到潜在罚金规模，以及该公司管理层变动的范围。(完)