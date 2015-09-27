大众汽车股价恐怕还会进一步下跌--Barron's

路透纽约9月27日 - 金融刊物Barron's周日刊出的报导显示，在德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)排放丑闻尚在发酵之际，投资者就要买进大众股票是鲁莽之举。

据Barron's，大众汽车2016年预估市盈率为5.1倍，是账面价值的0.6倍，不过分析师获利预估没有考虑到可能的费用支出。

大众汽车承认在柴油车中使用了在排放检测中作弊的软件，之后可能面临美国国家环境保护局(EPA)开出的180亿美元罚单[nL3S11X01C]。报导还称，大众可能还面临着德国和其他也发现检测作弊的国家数十亿美元罚款。

大众汽车新任首席执行官穆勒(Matthias Mueller)面临一系列难题。穆勒之前为保时捷跑车业务的主管。(完)