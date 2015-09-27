大众汽车股价恐怕还会进一步下跌--Barron's

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透纽约9月27日 - 金融刊物Barron's周日刊出的报导显示，在德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)排放丑闻尚在发酵之际，投资者就要买进大众股票是鲁莽之举。
据Barron's，大众汽车2016年预估市盈率为5.1倍，是账面价值的0.6倍，不过分析师获利预估没有考虑到可能的费用支出。
大众汽车承认在柴油车中使用了在排放检测中作弊的软件，之后可能面临美国国家环境保护局(EPA)开出的180亿美元罚单[nL3S11X01C]。报导还称，大众可能还面临着德国和其他也发现检测作弊的国家数十亿美元罚款。
大众汽车新任首席执行官穆勒(Matthias Mueller)面临一系列难题。穆勒之前为保时捷跑车业务的主管。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 杜明霞)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。