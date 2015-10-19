焦点：大众汽车危机可能让排放控制系统商股票火起来

路透伦敦10月16日 - 投资者称，庄信万丰(JMAT.L)和法国Faurecia (EPED.PA)等汽车排放控制系统制造商股价有望进一步上涨。此前大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)柴油车曝出排放测试作弊丑闻，在市场上掀起了轩然大波。

作为欧洲最大的汽车制造商，大众汽车需要修理多达1,100万辆汽车，同时还有可能导致整个行业相关规定趋严。

这一切只会让排放控制系统制造商得益。这类公司的股价自9月末以来已经累计上涨了15%-27%不等，而同期大众汽车股价惨跌40%，其丑闻影响范围上月逐渐显现。

大众汽车已承认在美国的汽车排放测试中舞弊，并表示其销往澳洲的汽车也涉及其中。德国方面表示，该公司在欧洲也存在测试舞弊，大众汽车约有40%的汽车销给欧洲。

“大众汽车的问题可能给一些汽车零部件厂商增加优势，因为他们将可以卖给车厂更多精良的排放控制设备，”Redmayne-Bentley投资经理David Battersby表示。

“庄信万丰(JMAT.L)就带来了这种买入机会。我们本周增加了对该股的曝险，并且考虑未来几天加仓。”

某意大利券商表示，大众爆出“排放门”丑闻后，业界将需要更多的排放技术；而像庄信万丰、德国ElringKlinger(ZILGn.DE)、法国法雷奥(VLOF.PA)和Faurecia，以及比利时集团企业Umicore(UMI.BR)都拥有相应技术，长期而言或将受益。

分析师称，这些公司的股票可能将保持升势，即使上月底以来已然大涨。欧洲汽车业分类指数.SXAP在9月中旬至月底累计下挫20%，而之后则反弹了14%。

对庄信万丰和Faurecia授予“买入”评级的汇丰在研究报告中指出，这次丑闻和有关“实际行驶排放”(real-world driving emissions, 简称RDE)测试方面的进展，对汽车催化剂厂商是个好消息，因为新立法将迫使汽车制造商使用更强大的新型催化剂系统。

**更严格的检测**

欧盟执委会希望加强车辆检测。该执委会官员最近召开会议，力图结束有关实施氮氧化物排放RDE测试的僵局，而不再依靠很容易被操纵的实验室测试。新的氮氧化物排放测试定于明年年初启用。

“排放标准愈发严格，这对于那些制造排放控制设备的企业有利，”荷兰银行私人银行部门全球投资总监Didier Duret表示，“大众丑闻进一步点亮他们的前景。”

分析师称，铂金价格下降，预计也将改善这些企业的利润率。铂金是一些催化转换器的主要构成部分。

铂金价格在过去15个月下跌33%，因供应过剩，需求低迷，且大众排放丑闻爆出后，市场担心柴油汽车买兴可能受到影响。

但汇丰在一份报导中援引Transport & Environment Group顾问Greg Archer的话称，柴油车不会从欧洲消失，因为柴油发动机在节油和降低二氧化碳排放等方面具有优势，而且商用车等某些领域展现力道。

瑞士信贷将材料科技和循环再利用企业Umicore的目标价由43欧元上调至45，评级为“表现超越大盘”。汤森路透数据显示，所有13位受访分析师都将该股的评级由“持有”上调至“强力买进”。没有人给予“卖出”评级。

“我们基本都对汽车零件厂商持正面看法，因为他们往往比汽车厂商更具创新性，”KBC资产管理公司资深策略师Ronny Claeys表示。

“大众丑闻使这些供应商更具吸引力，因为他们必须提供解决方案，然后才能够要求提高价格。”(完)