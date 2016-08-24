大众汽车经过马拉松式谈判 与供应商就合同纠纷达成和解

路透柏林8月23日 - 大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)周二与两家零部件供应商就一项合同纠纷达成了和解；该纠纷影响到了大众汽车逾半数德国工厂的生产，让该公司摆脱排放丑闻谋求重新前进的努力面临威胁。

在长达20多小时的谈判后，大众汽车称已与汽车座椅产商CarTrim、和铸铁件生产商ES Automobilguss解决了分歧，但未说明细节。两家供应商也确认达成协议。

该纠纷一度威胁到大众汽车的利润率，并可能影响到数以百计的其它大众汽车供应商。

这些供应商针对营收损失寻求赔偿，他们表示大众汽车取消一笔合约，导致他们损失数以千万欧元计的营收。

这项争端使得大众汽车在德国的10个工厂中有六个周一受到影响、波及约2.8万名工人。当时大众暂停热销车款高尔夫(Golf)与帕萨特(Passat)的生产，以及引擎、变速箱与排放系统的组装作业。

大众汽车周二表示，供应商已同意重新开始交付零件，受影响的工厂也将逐步恢复生产。

南德日报(Suddeutsche Zeitung)在周三将刊发报导的预先准备副本中称，依据新协议，供应商至少将与大众汽车再合作六年，期间大众汽车也可以从其他供应商那里采购所需零件。

目前无法立即获得大众汽车对该报导的置评。(完)