大众汽车称已与供应商达成协议 相关工厂将逐步恢复生产

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透汉堡8月23日 - 德国大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)周二称，此前因一项合同纠纷而与公司相持不下的两家汽车零部件供应商已同意重新开始供货，这样受影响的工厂也将逐步恢复生产。
该公司称，各方已一致认同不予披露协议详情。
大众汽车与Prevent DEV集团旗下两家供应商CarTrim GmbH和ES Automobilguss此前进行了逾20个小时的谈判，寻求解决上述合同纠纷。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。