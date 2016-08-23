大众汽车称已与供应商达成协议 相关工厂将逐步恢复生产

路透汉堡8月23日 - 德国大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)周二称，此前因一项合同纠纷而与公司相持不下的两家汽车零部件供应商已同意重新开始供货，这样受影响的工厂也将逐步恢复生产。

该公司称，各方已一致认同不予披露协议详情。

大众汽车与Prevent DEV集团旗下两家供应商CarTrim GmbH和ES Automobilguss此前进行了逾20个小时的谈判，寻求解决上述合同纠纷。(完)