欧洲个股：大众汽车将在美国投资9亿美元生产新SUV

路透7月14日 - 德国大众汽车 将投资9亿美元，在美国田纳西州扩建一个中型运动型车(SUV)工厂，工厂的人力将增加近一倍。大众汽车希望藉此复苏在美国市场的销售。

大众汽车周一表示，已经选择位于田纳西州Chattanooga的工厂，自2016年末开始生产七人座SUV，这将新增2,000个工作岗位。该厂目前大约有2,500名员工。大众最终未选择位于墨西哥Puebla的工厂进行扩产。

得益于中国稳健的销售增长，去年大众成为全球第二大汽车生产商，仅次于日本丰田汽车 。

但在美国市场，大众的核心乘用车品牌销售一直疲软，除了2011-12年大众进军具有竞争力的中型车市场后销售曾短暂激增。去年大众品牌汽车在美国的销售下滑7%，今年上半年下滑13%，即便整体汽车市场仍在增长。

大众汽车的首席执行官Martin Winterkorn在一次记者会上表示，“我承认因为美国市场看似运行得非常好，我们可能对中国、巴西和其他市场投入太多时间。这也是为什么我们现在要做调整。 ”

“大众品牌要在美国展开攻势了。美国仍是大众最重要的市场之一。”Winterkorn说。

大众新任美国负责人Michael Horn在记者会上表示，大众将进一步丰富在美国的车型，已经有计划推出更多的“衍生车型”。他拒绝详述。

公司将在今年下半年在弗吉尼亚州Herndon的美国总部任命一个产品管理团队。

自2014-2018年，大众将在美国和墨西哥投资超过70亿美元。Winterkorn说，2007年制定的目标--即到2018年将大众品牌汽车在美国的销售量增长至80万辆，仍是实际可行的。这几乎是去年销售量408,000辆的两倍。(完)