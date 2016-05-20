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中国财经 | 2016年 5月 20日 星期五 09:54 BJT

德国大众汽车已开始在天津建设一座组装厂--日经

路透5月19日 - 日本经济新闻报道称，德国大众汽车(VOWG_p.DE)已经开始在中国天津建设一座组装厂，作为该公司在中国北部地区的中心。

报道称，大众汽车初步预计在天津工厂投资数亿美元，并计划今年在中国投资逾40亿欧元(44.8亿美元)。

日经称，大众计划天津工厂招聘6,000名员工，年产能30万辆汽车，该厂由大众与其合资伙伴中国一汽共同建立。(完)

(编译 王兴亚；审校 李婷仪)

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