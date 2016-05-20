德国大众汽车已开始在天津建设一座组装厂--日经

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透5月19日 - 日本经济新闻报道称，德国大众汽车(VOWG_p.DE)已经开始在中国天津建设一座组装厂，作为该公司在中国北部地区的中心。
报道称，大众汽车初步预计在天津工厂投资数亿美元，并计划今年在中国投资逾40亿欧元(44.8亿美元)。
日经称，大众计划天津工厂招聘6,000名员工，年产能30万辆汽车，该厂由大众与其合资伙伴中国一汽共同建立。(完)
(编译 王兴亚；审校 李婷仪)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。