大众汽车获准在天津和青岛再建两座工厂--消息

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透成都7月6日 - 两位熟悉情况的人士周日表示，德国大众汽车(VOWG_p.DE)已获得中国国家发展和改革委员会的批准，在中国再增加两个汽车工厂。
其中一位知情人士在德国总理默克尔访华间隙称，新工厂将建在天津及青岛市。
大众汽车亦计划把在成都工厂的产能提高至每年60万辆。
该公司没有对此立即作出评价。
大众一直在对中国进行投资，与美国通用汽车(GM.N)及本土厂商上汽集团(600104.SS)在中国市场展开着竞争；中国是全球最大的汽车市场。
大众将于2015年在湖南省长沙市开设一家工厂，与上汽集团展开合作。
2014至2018年期间，大众汽车计划与中国合资企业伙伴一道，向新工厂和新产品总计投资182亿欧元(合248.3亿美元)。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数