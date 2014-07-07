大众汽车获准在天津和青岛再建两座工厂--消息

路透成都7月6日 - 两位熟悉情况的人士周日表示，德国大众汽车(VOWG_p.DE)已获得中国国家发展和改革委员会的批准，在中国再增加两个汽车工厂。

其中一位知情人士在德国总理默克尔访华间隙称，新工厂将建在天津及青岛市。

大众汽车亦计划把在成都工厂的产能提高至每年60万辆。

该公司没有对此立即作出评价。

大众一直在对中国进行投资，与美国通用汽车(GM.N)及本土厂商上汽集团(600104.SS)在中国市场展开着竞争；中国是全球最大的汽车市场。

大众将于2015年在湖南省长沙市开设一家工厂，与上汽集团展开合作。

2014至2018年期间，大众汽车计划与中国合资企业伙伴一道，向新工厂和新产品总计投资182亿欧元(合248.3亿美元)。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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