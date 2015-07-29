德国大众赶超日本丰田 提前三年实现销量第一

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透慕尼黑/东京7月28日 - 德国大众汽车(福斯汽车)(VOWG.DE)上半年销量超过日本丰田汽车(7203.T)，排名全球第一，较原计划提前三年实现登顶目标。
但大众仍将面临挑战，因中国销量下滑导致公司过度依赖相对停滞的西欧市场。大众全球销量有三分之一来自中国市场。
“只有在能够提高协同效应的情况下，追求规模才有意义，但大众真的还无法做到这一点，”智库汽车管理中心(Center of Automotive Management)的主管Stefan Bratzel称，“对中国市场的依赖性是大众的软肋，而且管理如此庞大的一个集团也难免遇到问题。”
在首席执行官文德恩掌舵的八年内，随着品牌和工厂不断增加以及中国销量强劲上升，大众一直在追求扩大规模。
大众7月17日公布，上半年交付了504万辆汽车。相比之下，丰田周二表示，1-6月销售了502万辆汽车，较上年同期下滑1.5%。
丰田将在下周二公布第一季业绩。该公司称受到新兴市场放缓以及日本对迷你车加税的影响，导致销量下滑。
分析师表示，大众的快速扩张掩盖了其在美国及巴西市场的不佳表现。
虽然大众提高了市场份额及品牌知名度，但为了冲高销量，大众汽车不惜成本猛增车款和设备，特别是其核心乘坐车品牌，在效率日益低落下，利润率已经衰退。
大众旗下车款超过310种，全球有将近120座工厂，其规模可能正变成一个劣势，形成4月公司爆发领导层危机的背景。当时，前主席Ferdinand Piech因公开批评首席执行官文德恩而遭到撤职。
大众汽车“温和”调高交付目标，略高于去年创纪录的1,014万辆。该集团将在周三公布上半年业绩。 (完)
(编译 许娜/李婷仪 审校 张涛/张荻)
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