德国大众赶超日本丰田 提前三年实现销量第一

德国大众汽车上半年销量超过日本丰田汽车，排名全球第一，较原计划提前三年实现登顶目标。在首席执行官文德恩掌舵的八年内，随着品牌和工厂不断增加以及中国销量强劲上升，大众一直在追求扩大规模。虽然大众提高了市场份额及品牌知名度，但为了冲高销量，大众汽车不惜成本猛增车款和设备，特别是其核心乘坐车品牌，在效率日益低落下，利润率已经衰退。路透