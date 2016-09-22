大众卡车部门主管有意扩大亚洲业务 特别提及印度

路透德国汉诺威9月21日 - 大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)重型卡车业务主管表示，公司正在研究如何扩大亚洲卡车业务。该公司正寻求建立一个全球化业务，挑战竞争对手戴姆勒(DAIGn.DE)和沃尔沃(VOLVb.ST)。

大众汽车在身陷柴油车“排放门”丑闻一年之后力推战略改革。该公司本月稍早表示，将入股美国卡车制造商Navistar(NAV.N)，这是其与后者在技术和采购方面结盟的部分举措。

虽然大众卡车部门先要将旗下MAN和Scania品牌更紧密地协调起来，以进一步节约成本，但海外扩张仍在日程之上，尽管集团的“排放门”丑闻成本不断上升。

“我们的首要目标当然是还处于空白状态的北美市场，”大众卡车部门主管chief Andreas表示，与Navistar的交易将使大众打入利润丰厚的美国卡车市场。“我们也在关注印度。”

“可以想象，我们也会对亚洲有些想法。”Renschler在汉诺威卡车展上对记者表示，但并未具体说明。

这位戴姆勒卡车部门的前主管称，大众卡车部门正在考虑如何进一步扩大中国业务。大众旗下的MAN(MANG.DE)持有中国重汽车(香港)有限公司(3808.HK)的股权。(完)