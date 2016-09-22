大众卡车部门主管有意扩大亚洲业务 特别提及印度

长实地产牵头财团拟约74亿澳元收购澳洲能源基建企业DUET
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业周一宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。
路透德国汉诺威9月21日 - 大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)重型卡车业务主管表示，公司正在研究如何扩大亚洲卡车业务。该公司正寻求建立一个全球化业务，挑战竞争对手戴姆勒(DAIGn.DE)和沃尔沃(VOLVb.ST)。
大众汽车在身陷柴油车“排放门”丑闻一年之后力推战略改革。该公司本月稍早表示，将入股美国卡车制造商Navistar(NAV.N)，这是其与后者在技术和采购方面结盟的部分举措。
虽然大众卡车部门先要将旗下MAN和Scania品牌更紧密地协调起来，以进一步节约成本，但海外扩张仍在日程之上，尽管集团的“排放门”丑闻成本不断上升。
“我们的首要目标当然是还处于空白状态的北美市场，”大众卡车部门主管chief Andreas表示，与Navistar的交易将使大众打入利润丰厚的美国卡车市场。“我们也在关注印度。”
“可以想象，我们也会对亚洲有些想法。”Renschler在汉诺威卡车展上对记者表示，但并未具体说明。
这位戴姆勒卡车部门的前主管称，大众卡车部门正在考虑如何进一步扩大中国业务。大众旗下的MAN(MANG.DE)持有中国重汽车(香港)有限公司(3808.HK)的股权。(完)
(编译 王颖；审校 龚芳)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业周一宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。