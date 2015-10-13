大众汽车2008年开始在英国出售带有作弊软件的汽车--高管

路透伦敦10月12日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)英国董事总经理Paul Willis周一表示，该公司首次在英国出售带有排放检测作弊软件的汽车是在2008年，但他没有说明这一丑闻的根由。

大众汽车已承认在美国操纵柴油排放测试，德国交通部长称，该公司亦在欧洲进行了操纵。

Willis称，尽管首次在英国出售装有所谓失效设备的汽车是在大约七年前，而他是在上月才知道有这样的软件。

“直到今年9月19日之前我对此都一无所知，那天我是从美国的相关消息中第一次听闻此事的，”Paul Willis对英国议会的一个委员会表示。

Willis称，大众汽车将讨论为在英国重新测试车辆贡献资金。

英国运输大臣麦乐贤最近对议员们表示，他认为其他在英国生产汽车的企业没有操纵尾气排放测试，他已就此事发出信函，但尚未收到一些汽车生产商的回复。

日产汽车、宝马、捷豹路虎和丰田汽车均在英国生产汽车。(完)