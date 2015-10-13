大众汽车2008年开始在英国出售带有作弊软件的汽车--高管

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦10月12日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)英国董事总经理Paul Willis周一表示，该公司首次在英国出售带有排放检测作弊软件的汽车是在2008年，但他没有说明这一丑闻的根由。
大众汽车已承认在美国操纵柴油排放测试，德国交通部长称，该公司亦在欧洲进行了操纵。
Willis称，尽管首次在英国出售装有所谓失效设备的汽车是在大约七年前，而他是在上月才知道有这样的软件。
“直到今年9月19日之前我对此都一无所知，那天我是从美国的相关消息中第一次听闻此事的，”Paul Willis对英国议会的一个委员会表示。
Willis称，大众汽车将讨论为在英国重新测试车辆贡献资金。
英国运输大臣麦乐贤最近对议员们表示，他认为其他在英国生产汽车的企业没有操纵尾气排放测试，他已就此事发出信函，但尚未收到一些汽车生产商的回复。
日产汽车、宝马、捷豹路虎和丰田汽车均在英国生产汽车。(完)
(编译 于春红 审校 王颖)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。