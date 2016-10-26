焦点：美国法院批准以147亿美元和解大众汽车排放丑闻 金额创纪录

路透华盛顿10月25日 - 一名美国法官周二批准了历来规模最大的企业和解案之一，大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)就柴油车尾气排放作弊的丑闻达成147亿美元和解。大众汽车表示，11月中旬将开始买回排放有污染的车辆。

美国旧金山地方法院法官Charles Breyer同意了大众汽车与联邦及加州监管机关，以及47.5万辆排污柴油车车主之间的和解案。这对大众汽车至关重要，因该公司正力图摆脱这宗缠身逾一年的丑闻。大众是全球第二大汽车制造商。

大众汽车在2015年9月坦承在其柴油汽车上安装秘密软件，在尾气排放测试中作弊，让排放在测试时看起来比实际更加干净。而事实上，这些车辆的排放均超标，为法定排放标准的40倍之多。

大众汽车集团CEO穆伦(Matthias Mueller)于柏林对记者表示，和解案的批准“对我们而言，是清除这个我们之前引发的问题过程中的重要里程碑。”大众汽车集团北美主席暨CEO Hinrich Woebcken承诺“将尽可能完整地”执行相关条款。

Breyer驳回了认为和解未提供足够资金的车主的反对意见，称和解“的赔偿充分而公平”。车主将得以让大众用排放丑闻爆发前的价值回购汽车，且另获得5,100-10,000美元不等的赔偿。

“鉴于诉讼有可能一拖再拖，立即和解更为可取，”Breyer写道。

大众汽车同意在车辆回购和赔偿车主方面最高支付100.33亿美元，并在弥补过度排放和发展清洁车辆的项目上投入47亿美元。

美国司法部、美国联邦贸易委员会、加州以及向大众提起集体诉讼的车主共同达成了和解协议。大众承认误导监管机构，并且仍面临进行中的刑事调查。

这是被控有不当行为的汽车厂商在全世界所达成的最大宗民事和解案。

迄今，大众同意支付的排放丑闻相关的资金总额已达165亿美元，其中包括向经销商、各个州以及车主代理律师支付的资金。排放丑闻令大众的全球业务受到影响，声誉受损，并导致其CEO下台。

这次和解包含2.0升排污超标的柴油车甲壳虫(Beetle)、高尔夫(Golf)、捷达(Jetta)、帕萨特(Passat)和奥迪A3(Audi A3)，车型年从2009至2015。由于一些汽车拥有多名车主，最多将有49万人参与这次和解。

大众汽车发言人Jeannine Ginivan表示，大众预计11月中旬开始买回汽车。大众招聘了900人来处理买回事宜，包括在每家经销商派驻一人。

**面临更多费用**

为解决8.5万辆3.0升排放超标汽车问题，以及因违反清洁空气法而遭到美国司法部罚款，大众仍面临数以10亿美元计的更多费用。大众汽车还面临至少美国16个州要求额外赔偿的诉讼，这可能提高大众汽车总体成本。

大众汽车将在10年时间内提供20亿美元，资助电动车充电基础设施等环保项目。

大众汽车同意，向652家美国经销商最多支付12.1亿美元，向美国44个州支付6亿美元，以了结一些州的诉讼。

将近34万名车主已经登记参加和解。约有3,500名车主决定不参加。根据和解协议，大众汽车必须在2019年6月以前修复或买回47.5万辆汽车中的85%，否则将面临更多成本。

车主须在2018年9月之前提交卖回汽车的书面文件。大众汽车必须销毁买回的汽车，除非获准修复这些汽车。(完)