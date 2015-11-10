综述：大众将向美国受排放丑闻影响的车主提供1000美元补偿

图为美国加州Carlsbad一家大众汽车经销商的标识和美国国旗。 REUTERS/Mike Blake

路透底特律/柏林11月9日 - 大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)周一采取新举措，以安抚美国消费者和德国工会领导人对其应对尾气排放丑闻方式的不满。

大众汽车美国分公司表示，将向购买了不符合政府排放标准的某些柴油汽车车主提供1,000美元的“善意”补偿，其中500美元可用于在大众和奥迪的经销商店消费。

大众表示，在美国有近50万辆配置2.0升TDI柴油发动机的大众和奥迪汽车的车主符合这一条件，他们可以申请一张预存有500美元的Visa卡，和一张价值500美元的经销商卡，并将获得三年的免费道路救援服务。

这是大众为了安抚那些对其修复计划感到失望的车主而采取的最新行动。该公司曾警告，可能需要花费数十亿欧元来解决这个问题及恢复受损的信誉。

大众汽车9月爆出尾气排放丑闻，承认曾在美国操纵柴油车尾气排放测试。上周危机进一步加剧，因其表示欧洲的豪华柴油车也安装了美国监管机构所称被用于排放检测舞弊的软件。

大众汽车周一表示，继续同美国和加州的尾气排放监管机构协商补偿事宜，包括有可能向客户回购部分受影响的车辆。

在华盛顿，民主党参议员Richard Blumenthal和Edward Markey周一抨击大众汽车的消费者补偿计划“差得出奇”，不过是“为掩盖大众汽车真实欺诈程度的一块遮羞布”。

两位参议员称，大众汽车“的回购计划应该供每一位车主选择”，“应该清楚明确的说明，每位车主都有权提出要求”。

大众汽车承认，2009年以来有大约48.2万辆在美国销售的四缸柴油发动机汽车安装了在尾气排放检测中作弊的软件。

**消费者的信任**

该公司在(www.vwdieselinfo.com)网站上公布其“商业信誉计划”的细节。奥迪也计划在周五公布类似的计划细节。

大众汽车表示，对消费者的补偿并不包含途锐(Touareg)等安装3.0 V6 TDI型柴油发动机的车型。该公司上周通知美国和加拿大的经销商停止销售这些车款中2014-2016年出厂的汽车，之前美国国家环境保护局(EPA)称，部分大众品牌3.0 V6柴油汽车上也安装了非法软件。

要获得上述补偿的资格，大众柴油车车主必须到公司官网输入汽车识别码，并提供行驶里程数和联系方式。大众将邮寄这些补偿卡。激活卡片时车主必须在经销商处对汽车进行确认。

大众周一表示，客户“不必签署任何文件”，也不会要求客户放弃任何法律权利。

**管理层与工会达成一致**

在德国，大众排放丑闻造成财务影响，围绕大众核心品牌到2019年每年减支约10亿欧元(10.8亿美元)的计划，公司管理层与工会领导层之间的矛盾加剧。

周一，公司执行长穆伦与主要工人代表发布联合声明，承诺工会接下来的10天将参与一系列有关公司未来的决定的协商。

“目前处境艰难，我们必须共同作出决定，在关注利润率的同时也不忘聘雇问题，”穆伦在一份声明中称。

大众汽车工会领导人Bernd Osterloh上周五表示，大众品牌主管Herbert Diess宣布的裁员计划违反了德国国内有关劳资双方共同决定事项的规定，并要求立即与公司高层谈判。

一名了解大众汽车监事会的消息人士周一称，劳工领袖被Diess的决定激怒。Diess担任这一职务刚刚四个月，除了裁员之外，他还要求暂停经理级员工的晋升，此举限制了工人委员会的影响力。

大众汽车监事会在11月20日的会议上，料将批准未来几年在工厂、设备和技术方面的支出计划。

该监事会周一在公司Wolfsburg总部开会，讨论排放丑闻的最新情况。监事会由20人组成，劳资双方各有九名代表。

大众汽车另外表示，公司企业传播部门主管Andreas Lampersbach周一辞职，加入到排放丑闻爆发后出现的一波离职潮中。(完)