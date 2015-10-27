分析：无关大众汽车排放丑闻 美国柴油消费量滑坡另有其因

美国加州圣迭戈的一家加油站的加油机。 REUTERS/Mike Blake

路透纽约10月27日 - 早在大众汽车(VOWG_p.DE)爆发排放作弊丑闻给柴油前景蒙上阴影很久之前，美国的柴油消费就已经显露疲态。

尽管经济增速出人意料的强劲，卡车货运量增长，而且柴油价格六年来首度降至与汽油相同的水平，但今年前七个月美国的柴油消费量仅仅增长0.2%。

这与汽油的需求状况形成了鲜明的对比，据能源资料协会(EIA)的数据，后者消费量增幅达到近3%，创下1990年代以来最快。

分析师和交易员认为，有如下因素在起作用：煤炭和油品出货量下降，导致使用柴油机车的铁路货运量下滑；经济结构向服务业倾斜，而非是重工业；还有就是2014年初异常寒冷的天气使得取暖用柴油使用量异常强劲，导致了基期效应。

还有人认为最大的因素来自于美国石油业本身。由于原油价格大幅下跌，过去一年开采商将钻井数量削减了近三分之二，压裂钻机、油罐车、发电机等柴油消耗大户的数量纷纷减少。

“生产下降，钻探活动也在下滑，这蔓延至经济中的其它领域，”纽约Energy Aspects的油品研究部门主管Robert Campbell说。

黯淡数据给看多油价的交易商敲响警钟，他们指望便宜的燃料价格会助涨全球石油需求，从而帮助消化一年多来的供应过剩，并带动市场重现活力。美国柴油库存已经激增至2011年以来同期最高水准。

“这令人联想到1998和2009年的情况，当时馏分油库存接近最大容量，使得炼厂产能利用率和原油价格急剧下跌，”高盛本周公布的报告称。

美国汽油消耗量是柴油的两倍，但美国每日消耗400万桶柴油，比起德国全国的使用量还要多。

**北达科达州实例**

欧洲车辆普遍以柴油为动力，但在美国，汽油才是首选燃料。根据研调机构IHS Automotive数据，美国柴油消耗量有三分之二用于公路往来，但全美以柴油为动力的轻型车不到3%。

结果，美国柴油价格近来的跌势--每加仑较上年同期跌逾1美元--其效应却不如汽油价格下跌。

然而，北达科达州税务委员会的数据显示，在主要能源产区，需求低迷的情况特别明显。

根据路透用这些数据计算得出的结果，在截至9月底的三个月，北达科他州道路交通使用柴油销售或消费量较上年同期下降12%，而染色柴油--工业和农业用柴油--销量下滑16%。

根据州交通部门数据，美国85号公路今年的平均日车流量下降至大概2,500辆重型卡车，比去年下降了大概17%。这条主干道就在贝肯核心区附近沃特福德城南边。

虽然州柴油日使用总量仅略超5万桶，占全国使用总量略高于1%，但却凸显出页岩油革命对这种成品油的巨大消耗。随着钻探互动的兴旺，2014年柴油需求较2013年激增13.5%。

因为多数页岩地层都处在农村地区，要在采油现场使用柴油发电机供电。另外，往采油区运送设备和水、把原油运到附近铁路终端或管道注入点的卡车也需要消耗大量柴油。

除了活跃钻机数减少因素之外，基础设施的改善也使柴油需求下降。比如，中游企业在修建大规模管道网络，向采油区送水用于水力压裂，从而减少了卡车的使用。

**卡车与火车**

能源业的困境也影响到铁路的柴油需求，在美国整体柴油燃料消费中这部分占据了约6%。

根据美国铁路协会的数据，今年的前41周，美国总体铁路交通运力较上年同期下降1.2%，最近一周的煤炭和石油货运量更是减少逾13%。

与此同时，美国卡车运输协会的数据显示，8月卡车货运量较上年同期增加3.3%。

燃料使用效率的提升以及一些车队转而采用天然气发动引擎，或许能部分解释铁路和卡车运输的脱节情况，但FTR Transportation Intelligence的专家Noel Perry指出，“有难以确定的因素在发挥作用。”

分析师们认为，短时间内没有能快速解决美国柴油需求疲弱的方案。

当油价在每桶50美元下方徘徊时，石油生产商是不会进一步开采钻井的。美国柴油车市场上的主要卖家大众汽车则受排放丑闻影响，而暂停销售。

柴油多头的最大指望料着落在今年东北部能有一个寒冷的冬季。但根据能源资料协会(EIA)本月稍早做出的冬季预估，多头恐不能如愿。预计今年冬季的寒冷程度将比通常减弱13%，鉴于此燃料需求也将下降。（完）