大众汽车为美国买家提供高额折扣 意图摆脱丑闻重振销售

路透底特律/旧金山10月28日 - 根据路透对销售商价格所做的分析，美国许多大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)经销商目前正针对2015与2016新款汽油车型，提供6,000美元甚至更高的优惠折扣。大众汽车在柴油引擎排放作弊丑闻爆发后，已开始积极重振销售。

根据周三对大众汽车经销商的线上调查，2015年款Passat车型的零售价折扣区间最高达7,850美元。2015与2016年款Jetta的折扣也分别多达7,290与5,625美元。e-Golf等电动车款折扣甚至达11,000美元，Jetta Hybrid这类油电混合车款折扣最高也有6,000美元。

熟悉情况的两名消息人士称，与此同时，大众汽车与美国以及加州监管机关，就将近50万辆配备非法软件(软体)的柴油汽车维修事宜的协议，可能仍需数周方能达成。

其中一名消息人士表示，大众汽车仍在努力让自家2016年款柴油车，取得美国国家环境保护局(EPA)与加州空气资源委员会(CARB)的销售许可。

大众汽车周二表示，“正继续配合相关机关，提供补救之道”解决柴油引擎问题，但该公司对于“时间进程并无任何声明。”CARB以11月20日为期限，要求大众汽车提出解决方案。EPA并未订定期限，但正与CARB密切配合。

新罕布什尔州经销商Dennis Gaudet表示，大众汽车柴油车款的车主正“好整以暇地等着看(在折扣与其他激励方面)能获得多少补偿。”

大众汽车已提供美国经销商一些资金，“以便服务那些可能遭逢巨大困难的客户，”Gaudet表示。(完)